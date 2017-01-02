Antalya Havalimanı'nda iç ve dış hatlar terminallerinin ortak kulandığı 'Giden Yolcu' kısmında saat 09.55'te X-Ray cihazından geçen Suriyeli bir genç "Üzerimde bomba var" diye bağırınca, panik yaşandı. Polis ve özel güvenlikçiler 25-30 yaşlarındaki Suriyeliyi kısa sürede etkisiz hale getirip gözaltına aldı.
Antalya Havalimanı'nda canlı bomba paniği!
02.01.2017 - 10:36 | Son Güncelleme: 02.01.2017 - 10:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Antalya Havalimanı'nda bugün ilginç bir olay meydana geldi.
Kaynak: DHA
Etiketler : Antalya Havalimanı,
434402 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/434402.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER