İstanbul Valiliği, yılbaşı gecesi gece kulübüne yönelik düzenlenen terör saldırısında yaralanan 46 kişinin hastanedeki tedavisinin sürdüğünü açıkladı
İstanbul Valiliği'nden saldırıyla ilgili flaş açıklama
02.01.2017 - 11:25 | Son Güncelleme: 02.01.2017 - 11:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Valiliği, yılbaşı gecesi gece kulübüne yönelik düzenlenen terör saldırısında yaralanan 46 kişinin hastanedeki tedavisinin sürdüğünü açıkladı
Kaynak: İHA
Etiketler : İstanbul Valiliği,
434418 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/434418.aspx
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