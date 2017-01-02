Reuters'ın haberine göre yılbaşı gecesi İstanbul Ortaköy'de bulunan bir eğlence mekanında düzenenlenen ve 39 kişinin ölümüne, 65 kişinin de yaralanmasına sebep olan hain saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.
Ortaköy'deki hain terör saldırısını DEAŞ üstlendi
02.01.2017 - 11:25 | Son Güncelleme: 02.01.2017 - 11:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yılbaşı gecesi Ortaköy'deki bir eğlence mekanında 39 kişinin ölümü ve 65 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan hain saldırıyı DEAŞ terör örgütü üstlendi.
Etiketler : reina,
434420 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/434420.aspx
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