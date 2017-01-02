Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Reuters'ın haberine göre yılbaşı gecesi İstanbul Ortaköy'de bulunan bir eğlence mekanında düzenenlenen ve 39 kişinin ölümüne, 65 kişinin de yaralanmasına sebep olan hain saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.