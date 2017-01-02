39 kişinin hayatını kaybettiği Reina saldırısıyla ilgili olarak 8 kişi İstanbul'da gözaltına alındı.
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Son Dakika Haberi... Reina saldırısıyla ilgili flaş gelişme!
02.01.2017 - 13:50 | Son Güncelleme: 02.01.2017 - 13:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Reina katliamında son dakika... 39 kişinin hayatını kaybettiği Reina saldırısıyla ilgili 8 kişi gözaltında...
39 kişinin hayatını kaybettiği Reina saldırısıyla ilgili olarak 8 kişi İstanbul'da gözaltına alındı.
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434464 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/434464.aspx
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