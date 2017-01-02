Rize’de FETÖ soruşturması kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarındaki bağlantılı kişilerin ihraçları sürüyor. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde süren soruşturmalar kapsamında 1’i profesör, 16 doçent, 4 yardımcı doçent ve bir araştırma görevlisi olmak üzere 22 akademisyen ihraç edildi. Bir doçentin ise incelemesi sürüyor.
22 tıp akademisyeni FETÖ'den ihraç edildi
02.01.2017 - 14:12 | Son Güncelleme: 02.01.2017 - 14:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Tıp Fakültesi'nde 22 akademisyen FETÖ ile bağlantıları olduğu gerekçesi ile ihraç edildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : rize,fetö,ihraç,
434470 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/434470.aspx
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