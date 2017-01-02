Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rize’de FETÖ soruşturması kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarındaki bağlantılı kişilerin ihraçları sürüyor. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde süren soruşturmalar kapsamında 1’i profesör, 16 doçent, 4 yardımcı doçent ve bir araştırma görevlisi olmak üzere 22 akademisyen ihraç edildi. Bir doçentin ise incelemesi sürüyor.