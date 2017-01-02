Fırat Kalkanı Harekatının yönetildiği Kilis’in Elbeyli ilçesi sınır hattı ile Suriye tarafında hareketlilik yaşanırken, batı illerinden geçen 10’dan fazla askeri personeli ve askeri malzemeleri ile bataryaları taşıyan araçlar Elbeyli üzerinden El-Bab bölgesine sevk edildi.
El-Bab’a topçu bataryası sevk edildi
02.01.2017 - 17:19 | Son Güncelleme: 02.01.2017 - 17:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fırat Kalkanı Harekatı'nın 132'nci gününde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), El-Bab bölgesindeki birliklere topçu bataryası sevk etti.
Etiketler : el-bab,sevkiyat,suriye,fırat kalkanı,
434513 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/434513.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER