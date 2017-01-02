Isparta'da 2011 yılından bu yana İŞKUR İl Müdürü olarak görev yapan Hüseyin Ergin, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından açığa alındı.
Ergin, bu sabah görevi bıraktı.
Isparta İŞKUR Müdürü FETÖ'den açığa alındı
02.01.2017 - 17:16 | Son Güncelleme: 02.01.2017 - 17:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Isparta İl Müdürü Hüseyin Ergin, FETÖ soruşturması kapsamında açığa alındı.
Isparta'da 2011 yılından bu yana İŞKUR İl Müdürü olarak görev yapan Hüseyin Ergin, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından açığa alındı.
Etiketler : ısparta,işkur müdürü,
434516 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/434516.aspx
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