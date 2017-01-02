Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Isparta'da 2011 yılından bu yana İŞKUR İl Müdürü olarak görev yapan Hüseyin Ergin, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından açığa alındı.

Ergin, bu sabah görevi bıraktı.