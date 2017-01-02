Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mehmet Ali Birand'ın vefatı sonrası reytingleri toparlayamayan Kanal D Haber'de değişikliğe gidildi..

KANAL D ANA HABER'İ SUNACAK

Doğan Grubu'nun 2017'de Kanal D Ana Haber'i sunması için Ahmet Hakan'ı görevlendirdiği iddia ediliyordu. İddiayı Ahmet Hakan Twitter hesabından doğruladı.

AHMET HAKAN DOĞRULADI

Rakibi FOX TV Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal, Twitter hesabından Ahmet Hakan'a "Hayırlı olsun" dedi. Ahmet Hakan ise hakkında çıkan iddiaları doğrulayarak "Çok naziksiniz, teşekkürler" yanıtını verdi.

CNN TÜRK'TEKİ PROGRAMINA DA DEVAM EDECEK

Diğer yandan Ahmet Hakan'ın Kanal D Haber'deki anchormanliğinin yanısıra CNN Türk'teki programına da devam edecek.