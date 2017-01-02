Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milletçe, '2017 geliyor, inşallah güzel günler gelecek ve Türkiye 2017'yi daha güzel geçirecek, 2017'yi esenlik, barış ve kardeşlik içerisinde geçirecek' diye ümit ve temenni ettiğimiz bir anda maalesef bu hain saldırıyı gerçekleştirerek şu mesajı vermek istiyorlar; '2017'de de Türkiye'nin başına bela olmaya devam edeceğiz'. Biz de onlara diyoruz ki; Biz de 2017'de nerede olursanız olun inlerinize gireceğiz. Terör örgütlerinin hiçbirisi arasında fark gözetmeksizin Allah'ın izniyle, milletimizin desteğiyle, elimizdeki bütün milli kapasitemizle hepsine diz çöktüreceğiz, hepsine gereken cevabı vereceğiz.

Tüm gücümüzle kınıyoruz, teröre teslim olmayacağız. Bu saldırı niteliği itibarıyla öncekilerden farklı.



İkinci verilen mesaj, Türkiye'nin sınır dışı operasyonlarına verilen mesajdır. Özellikle Fırat Kalkanı Operasyonu çerçevesinde, başarılı ve kararlı bir şekilde Suriye'de yürütülmekte olan operasyonların hem terör örgütlerini hem terör örgütlerini taşeron olarak kullananları rahatsız ettiği anlaşılıyor. Özellikle son zamanlardaki sahadaki başarımızı hazmedemeyen güçlerin, terör eylemini yönlendirdiği anlaşılıyor.



Üçüncü mesaj, bu terör eylemiyle birlikte, maalesef Türkiye'de halkımız arasında hayat tarzları üzerinden, inanç farklılıkları üzerinden, mezhepler üzerinden bir takım ayrışmaları ortaya koymaya çalışıyorlar ve maalesef bir kısmı da sosyal medya üzerinden yapılan bu tür şuursuz, dengesiz bir takım propagandalarla da halkın arasını açmaya gayret ediyorlar. Hiç boşuna heveslenmesinler. Bu milletin tamamına yakını, bu konuda son derece şuurlu ve tecrübelidir. Terörün dininin, imanının, aklının ve vicdanının olmadığını bilir.

Hangi planı yaparsanız yapın, Türkiye teröre karşı hem sınır içerisinde, hem sınır dışarısında her türlü tedbiri almaya muktedirdir ve sınır dışındaki operasyonlarını da terör örgütlerinden Türkiye'ye karşı hiçbir zarar gelmeyecek noktaya gelinene kadar sürdürmekte kararlıdır. Cerablus, El-Bab, Membiç, nereye kadar giderse, bütün bu terör örgütlerinin Türkiye'ye karşı tehdit oluşturmaktan çıkarıldığı noktaya kadar kararlılıkla sınır dışı operasyonlarımıza, Fırat Kalkanı operasyonumuza devam edeceğiz.



Bu terör eylemiyle birlikte, maalesef Türkiye'de halkımız arasında hayat tarzları üzerinden, inanç farklılıkları üzerinden, mezhepler üzerinden bir takım ayrışmaları ortaya koymaya çalışıyorlar ve maalesef bir kısmı da sosyal medya üzerinden yapılan bu tür şuursuz, dengesiz bir takım propagandalarla da halkın arasını açmaya gayret ediyorlar. Hiç boşuna heveslenmesinler. Bu milletin tamamına yakını, bu konuda son derece şuurlu ve tecrübelidir. Terörün dininin, imanının, aklının ve vicdanının olmadığını bilir.



Terör kurbanlarının hepsi masum insanlardır. Ortaköy saldırısında da yek vücut olmalıyız.Uluslararası camianın timsah gözyaşlarının manası yok. Siyasi farklılıklara rağmen insanlıkta buluşalım.

Terör örgütleriyle eşzamanlı mücadele sürecek. Ortadoğu'da barış insiyatifleri devam edecek. Irak'la yeni bir dönem başlatılıyor. Irak yönetimiyle yeni bir dönem başlatılıyor.

(Ekonomik durum) Tüm tedbirler alındı, gerekirse yeni adımlar atılacak.



Anayasa teklifi bu hafta Genel Kurul'a gelecek. Zor ve titizlikle sürdürülecek bir soruşturma. 8 kişi gözaltındadır. Teröristle ilgili de parmak izine ve eşgaline ulaşılmıştır. Sivil şehit konusunda yasa var, gerekirse tartışılır. İşi bu olan yüzlerce kişi her gün mesai veriyor. Yaşam tarzına yönelik eleştiriler teröre hizmet eder. Ucuz tuzaklara karşı vatandaşlar duyarlı olmalı. Ülke menfaatleriyle bağdaşmayan paylaşımlar suçtur.