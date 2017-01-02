Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine 4 kişi daha gözaltına alındı. Böylece gözaltına alınan şüpheli sayısı 12 oldu. Şüpheliler İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle mücadele şube müdürlüğü'ne getirilerek sorguya alındı. Şüphelilerin saldırıyla ilgili ifadelerine başvuruluyor.

(Sabah)