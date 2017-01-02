Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine 4 kişi daha gözaltına alındı. Böylece gözaltına alınan şüpheli sayısı 12 oldu. Şüpheliler İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle mücadele şube müdürlüğü'ne getirilerek sorguya alındı. Şüphelilerin saldırıyla ilgili ifadelerine başvuruluyor.
(Sabah)
Reina saldırısında flaş gelişme!
02.01.2017 - 19:11 | Son Güncelleme: 02.01.2017 - 19:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Reina'da gerçekleştirilen kanlı saldırıyla ilgili soruşturmada flaş bir gelişme yaşandı.
Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine 4 kişi daha gözaltına alındı. Böylece gözaltına alınan şüpheli sayısı 12 oldu. Şüpheliler İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle mücadele şube müdürlüğü'ne getirilerek sorguya alındı. Şüphelilerin saldırıyla ilgili ifadelerine başvuruluyor.
Etiketler : reina,reina saldırısı,son dakika haberleri,
434537 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/434537.aspx
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