Ortaköy'de yeni yılın ilk saatlerinde bir gece kulübüne silahlı terör saldırısı gerçekleştiren saldırganın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde saldırganın bir gişe sorumlusu ile konuştuğu görülüyor. Güvenlik güçlerinin zanlıyı arama çalışmaları ise sürüyor.
Ortaköy'de katliam yapan zanlının videosu yayınlandı
02.01.2017 - 19:37 | Son Güncelleme: 02.01.2017 - 19:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yılbaşı gecesi Ortaköy’deki gece kulübünü kana bulayan teröristin yeni görüntüleri ortaya çıktı.
Etiketler : ortaköy,reina,reina saldırısı,daeş,terörist,haberler,
434539 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/434539.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER