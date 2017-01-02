Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde terör örgütüne finansal destek sağladıkları ve şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen 28 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu Balıkesir merkezli 17 ilde 54 ayrı adrese operasyon düzenledi. Operasyonda yakalanan 12 şüpheliden 11'i çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı, bir kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Operasyon kapsamında aranan diğer 16 şüphelinin ise yakalanması için çalışmalar devam ediyor.