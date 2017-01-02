Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Krutulmuş yaptığı basın açıklamasında anayasa değişiklik teklifinin bu hafta içi meclise geleceğini söyledi.

İşte Kurtulmuşun açıklaması:

Türkiye ekonomisinin üretim gücünü arttıracak bütün adımlar atılmaya devam ediyor. Başta KOBİ'lerimzi olmak üzere üretime katkıda bulunan her vatandaşımıza devlet olarak üzerimize düşen sorumlulukla destek olmayı sürdüreceğiz.

"BU HAFTA MECLİSE GELECEK"

Türkiye'de anayasal reform sürecinin bu hafta Meclis'e getirilmesi var. Oylama süreci başlayacak ve en kısa zamanda Meclis görüşmeleri tamamlanarak milletimizin lehine müracat edilecek. Senelerdir konuştuğumuz yeni bir anayasa ihtiyacı yönüneki tarihi adımlardan birini atmış olacağız.

"DEMOKRATİKLEŞME SÜRECİ SÜRECEKTİR"

Türkiye'de anayasal reform konusunda bütün işlerimizi yaptık anlamı çıkmayacaktır. Bundan sonraki süreçte de 12 Eylül rejimini geride bırakacak birçok iyileştirmelerin demokratikleşme süreci sürecektir.