Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, izledikleri güvenlik kamera görüntülerinden saldırganın bir başka görüntüsüne ulaştı.

Söz konusu fotoğraf habercilerle paylaşıldı. Üzerinde koyu renkli anorak bulunan kişi çekik gözleri, geniş elmacık kemikli yüzüyle dikkati çekiyor. TEM ekipleri saldırganın yerini belirlemek için çalışmaları sürüyor.

SALDIRGAN TAKSİCİYLE TARTIŞTI

Habertürk'ün haberine göre, Ortaköy'de 39 kişinin öldüğü saldıryı gerçekleştiren teröristin olay yerinden uzaklaştıktan sonraki görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde saldırganın olay yerinden taksi ile uzaklaştığı ve daha sonra araçtan indiği görülüyor. Taksiciyle tartışan saldırganın bir başka taksiye binerek olay yerinden uzaklaştığı kameralara yansıyor.