Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde saat 15.24’te başlayan 2017 yılının ilk Bakanlar Kurulu toplantısı, saat 22.05’te sona. Yaklaşık 7 saat süren toplantıda ana gündem maddesi yurt içi ve yurt dışında yürütülen terörle mücadele çalışmaları oldu.
Bakanlar Kurulu’nun gündeminde terör vardı
02.01.2017 - 22:44 | Son Güncelleme: 02.01.2017 - 22:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi.
Etiketler : Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,Bakanlar Kurulu,
434583 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/434583.aspx
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