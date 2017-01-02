Saldırıda hayatını kaybeden 33 kişinin cenazesi, ailelerine teslim edildi. Alınan bilgiye göre, Ortaköy'deki terör saldırısında hayatını kaybeden 33 kişinin cenazesiyle ilgili Adli Tıp Kurumundaki işlemler tamamlandı.
Çıkış işlemi yapılan 26 cenazenin ailelerine teslim edilmesinin ardından, gün içinde işlemleri tamamlanan 7 cenaze daha yakınları tarafından teslim alındı.
Saldırıda hayatını kaybeden ve Adli Tıp Kurumu morgunda bulunan 6 cenazenin teslim edilmesi için de yurt dışından yakınlarının gelmesinin beklendiği öğrenildi.
Saldırıda ölenlerden 33 kişinin cenazesi, ailelerine teslim edildi
02.01.2017 - 23:24 | Son Güncelleme: 02.01.2017 - 23:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul'daki terör saldırısında hayatını kaybeden 33 kişinin cenazesi, yakınlarına teslim edildi.
Saldırıda hayatını kaybeden 33 kişinin cenazesi, ailelerine teslim edildi. Alınan bilgiye göre, Ortaköy'deki terör saldırısında hayatını kaybeden 33 kişinin cenazesiyle ilgili Adli Tıp Kurumundaki işlemler tamamlandı.
Etiketler : ortaköy,istanbul,reina,
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