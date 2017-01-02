Van Cumhuriyet Başsavcılığının, Demokratik Bölgeler Partisince (DBP) yapılan sözde "öz yönetim" ilanına ilişkin yürütülen soruşturması sürüyor. Bu kapsamda, hakkında yakalama kararı bulunan Erciş Belediyesi encümeni S.B, Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen S.B, savcılık sorgusu sonrasında "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak", "Terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Erciş Belediyesi encümeni, tutuklandı
02.01.2017 - 23:50 | Son Güncelleme: 02.01.2017 - 23:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Van'da yürütülen sözde "öz yönetim" ilanına ilişkin soruşturma kapsamında bir belediye encümeni tutuklandı.
Etiketler : van,erciş,
434595 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/434595.aspx
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