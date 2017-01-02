Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Modacı Barbaros Şansal, sosyal medyadaki paylaşımları dolayısıyla KKTC’den sınır dışı edildi. Barbaros Şansal gece saatlerinde Türkiye'ye geldi. Uçaktan inerken Barbaros Şansal'a havalimanında bir grup kalabalık öfkeli davrandı. Grubun elinden güçlükle kurtarılan Şansal, gözaltına alındı. Türkiye hakkında sosyal medya üzerinden hakaretamiz ifadeler kullandıktan sonra KKTC’den sınır dışı edilen ünlü modacı Barbaros Şansal, THY’nin 20.55 seferi ile İstanbul’a gönderildi.Polisler tarafından uçak altından alınan Şansal, burada kendisine tepki gösteren bazı vatandaşlar tarafından darbedilmek istendi. Bu kişilere engel olabilmek için yoğun çaba harcayan polisler, Şansal'ı, polis aracına bindirerek havalimanından ayrıldı.Şansal'a yolculuk sırasında uçaktaki vatandaşların da tepki gösterdiği öğrenildi. Barbaros Şansal'a, 11 Mayıs 2015 tarihinde, Lefkoşa Ercan Havalimanında üzerinde uyuşturucu ile yakalanmaktan bir ay hapis cezası verilmişti.





