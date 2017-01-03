Ortaköy'de yeni yılın ilk saatlerinde bir gece kulübüne silahlı terör saldırısı gerçekleştiren saldırganı yakalamak için çalışmalar sürerken, zanlının İstanbul'da selfie çekildiği viedo görüntüsü ortaya çıktı.
Ortaköy saldırganın selfie videosu ortaya çıktı
03.01.2017 - 00:18 | Son Güncelleme: 03.01.2017 - 00:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ortaköy'de bir gece kulübüne silahlı saldırı düzenleyen saldırganın selfie çekilirken ki görüntüsü ortaya çıktı.
Etiketler : ortaköy,ortaköy saldırganı,
434600 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/434600.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER