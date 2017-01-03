Alınan bilgiye Göre Hatay Merkezli 13 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda aralarında, muazzaf astsubay, öğretmen, Zabıt Katiplerininde bulunduğu 69 kişi gözaltına alındı.
Yapılan operasyonda gözaltına alınan 69 kişi yapılan sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere Hatay emniyetine götürüldü.
Hatay merkezli dev operasyon! 69 kişi gözaltında
03.01.2017 - 00:45 | Son Güncelleme: 03.01.2017 - 00:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
FETÖ/PDY soruşma kapsamında Hatay merkezli 13 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 69 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye Göre Hatay Merkezli 13 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda aralarında, muazzaf astsubay, öğretmen, Zabıt Katiplerininde bulunduğu 69 kişi gözaltına alındı.
Etiketler : fetö,operasyon,hatay,gözaltı,
434603 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/434603.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER