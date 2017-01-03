Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosu Adem Akıncı tarafından 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin hazırlanan 6. iddianame tamamlandı. İddianamede, Hava Harp Okulu Komutanlığı Tatbiki Eğitim Kampı faaliyetleri kapsamında 3. Sınıf Harbiyelilere Yuvarlak Kubbe Temel Paraşüt Eğitimi’nin ilk kez Ankara’da yapıldığı belirtilirken, Genelkurmay Başkanlığı tarafından Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri arasındaki müşterek eğitim planlamasının en az 1 yıl önce yayımlandığı ifade edildi. İddianamede, söz konusu eğitime ilişkin ise Hava Kuvvetleri Komutanlığı Hava Harp Okulu Komutanlığı’ndan gönderilen bilgi yazısı olduğuna dikkat çekildi. İddianamede, 22 Haziran 2016 tarihli “paraşüt atlayışları” konulu emrin cuntacı Hava Korgeneral Kurmay Başkanı Hasan Hüseyin Demirarslan tarafından imzalanarak, ilgili komutanlıklara gönderildiği bildirildi. Öğrencileri Ankara’ya gönderen Hava Harp Okulu Alay Komutanı Albay Hüseyin Ergezen ile öğrencilerin Etimesgut Hava Üssü’ne götürülme işini organize eden Yüzbaşı Kenan Baştuğ’un da darbe girişimi sırasında aktif rol üstlendiği bildirildi. TRT’de sözde darbe bildirisini okutan Yarbay Ümit Gençer’in 18 Temmuz’da taburundaki subaylara atış yaptırma bahanesiyle mühimmat temin edilmesi için yazılı emir verdiği belirtilen iddianamede, ikmal Astsubayı Hacı Hasan S.’nin mevcut talimatı hatırlatması ve atış günü mühimmatı getireceğine söylemesine rağmen emir vererek 15 Temmuz’da getirilmesi talimatını verdiği kaydedildi.

İddianamede, şüpheli Hasan Hüseyin Ecik’in darbe girişiminde rol alanları WhatsApp mesajıyla göreve çağırdığı, nöbetçi subayı Hakan Olga’ya “bütünleme sınavları” maksadıyla okulda kalan Harbiyelileri ivedi olarak içtimaya almasını, silahların bulunduğu malzemeliği açmasını emrettiği ifade edildi. Bunun üzerine Ecik’in taburun iç bahçesinde toplanan Harbiyelilerden 20’sine silah dağıtımı yaptığı ve cuntacı Ümit Gençer’in temin edip dolabında sakladığı toplamda 2 bin 250 mermiden bir kısmının söz konusu Harbiyelilere dağıtıldığı belirtildi. Öğrencilerin silahlandırıldıktan sonra helikopterlerle Genelkurmay Başkanlığı, Türk Telekom ve Etimesgut Askeri Hava Üssü’ne taşınarak darbe girişiminde görevlendirildiği kaydedilen iddianamede, şüpheli 51 Hava Harp Okulu öğrencisi hakkında 3’er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 22,5 yıla kadar hapis cezaları talep edildi.