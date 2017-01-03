Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetlerince, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin oluşturduğu tehdidi bertaraf etmek için Suriye'nin kuzeyine yönelik 24 Ağustos 2016'da başlatılan Fırat Kalkanı Harekâtı sürüyor. Millî Savunma Bakanlığı yetkilileri, harekatın başladığı günden itibaren Mehmetçiğin barınma, yiyecek gibi lojistikle ilgili ihtiyaçlarının en üst seviyede karşılandığını söyledi. "Harekâta katılan askerlerin beslenme sıkıntısı olduğu" iddialarını yalanlanırken, sınır ötesindeki personelin kumanyalarının çeşitlendirildiği belirtildi. Personelin su problemi çekmemesi için normal şartlarda günlük 3 litre olan istihkakın 9 litreye çıkarılırken, su ikmali açısından herhangi bir problem bulunmadığı, bugüne kadar 1 milyon 269 bin 645 şişe 1,5 litrelik suyun dağıtıldığı açıklandı. Yetkililer bunun da 69 tır dolusu 1,5 litrelik pet su anlamına geldiğini bildirdi. Öte yandan harekât kapsamında normal şartlarda verilen kumanya mönüsünde de iyileştirmeler yapılmış. Enerji içeceklerinin de kumanyaya ilave edildiğini söyleyen yetkililer, 47 bin 300 enerji içeceğinin dağıtıldığını ve mevcut kumanyadaki yiyecek oranlarının artırıldığı açıklandı.

İKLİME ÖZEL DÜZENLEME

Kar başlıklarından yeni tip soğuk iklim kamuflaj üniformalarına, parkalardan polar iç çamaşırlarına kadar birçok malzemenin askerlerin kullanımına sunulduğunu dile getiren yetkililer, malzeme listesinde bulunmamasına rağmen ihtiyaç olabileceği düşünülen suni deri kürklü gocuk, yağmurluk, çizme, lastik muflonlu botun askerlere dağıtıldığını aktardı. "Harekâta katılan personelin kışlık çadırlar ve portatif ısıtıcıların verilmediği"ne yönelik söylemlerin de gerçek dışı olduğunu aktaran bakanlık, daha konforlu ve pratik olan AFAD çadırları ile soğuk iklim çadırlarının askerin üs bölgelerinde kurulduğunu açıkladılar. Yetkililer, sınır ötesinde 104 barınma çadırı, 12 yaşama konteyneri, 10 tuvalet konteyneri, 8 banyo konteyneri, 1 çamaşır konteyneri konuşlandırıldığı bilgisini paylaştı. Ayrıca, barınma bölgelerinde kullanılmak üzere ihtiyaç olarak bildirilen bin 566 karyola, bin 51 yatak, 2 bin 661 yastık, 2 bin 636 yorgan, 7 bin 240 nevresim takımının da dağıtımının sağlanarak personelin arazide kış şartlarına uygun kalmasının sağlandığı belirtildi.

ÜŞÜMEMELERİ İÇİN HER ŞEY DÜŞÜNÜLMÜŞ

Mehmetçiğin çetin kış şartlarında üşümemesi için de gerekli tüm önlemler alınmış. Operasyonel sahada görev yapan birliklerin daha iyi şartlarda kalabilmelerine yönelik portatif yatak tedarikine başlanıldı, ısınma ihtiyacının karşılanmasına yönelik 12 ahtapot tipi ısıtıcı ile 300 gaz sobasının alındığını, 27 bin vücut ısıtıcısının da birliklere dağıtıldığı açıklandı. Harekâta katılan askerlerin banyo ihtiyacının karşılanmasına yönelik de çalışmaların yapıldığını anlatan yetkililer, bununla ilgili olarak ilk etapta Keklice Ana Üs Bölgesi, Dabık Ana Üs Bölgesi ve Karadağ Ana Üs Bölgesi’ne seyyar sahra banyo ünitelerinin kurulduğunu bildirdi. Ardından bazı üs bölgelerinin banyo konteynerleri ve sahra banyo üniteleri tesis edildiğini dile getiren bakanlık, operasyonel sahada uzun süre kalan personele yönelik ilave tedbir olarak 90 kamp duşunun dağıtıldığını kaydetti.

MALZEMEDE EN KALİTELİSİ

Türk Silahlı Kuvvetlerinin mal, hizmet ve yapım işlerine ait tüm acil ihtiyaçların en kısa sürede karşılanmasına yönelik yasal düzenlemelerin de yapıldığını anımsatan yetkililer, bunun sınır ötesi harekâtı da kapsadığını dile getirdi. Düzenlemeyle ihtiyaçların Kamu İhale Kanunu’nda belirtilen sürelere bağlı kalmaksızın uygun şartlarda ve zamanında karşılanmasına imkân tanındığını ifade eden yetkililer, bunun kaynakların verimli kullanılmasını da sağladığına dikkati çekti. Ayrıca, birliklere yapılan alımlarda personelin moral motivasyonuna doğrudan etki sağlayacak kaliteli ürünlerin tercih edildiğini, ihtiyaçların da en kısa sürede karşılandığı anlatıldı. Bununla ilgili olumlu geri bildirimlerin alındığı ifade edildi.

DESTEKTE 'TEK YÜREK'

Millî Savunma Bakanı Fikri Işık da yaptığı açıklamada, harekât kapsamında sınır ötesinde açılan üs bölgelerindeki kahraman askerlerin ihtiyaçlarının en hızlı ve en iyi şekilde karşılanabilmesi için Bakanlık olarak seferber olunduğunu belirtti. İlgili valilik ve kaymakamlıkların da görevlendirilmesiyle askerin tüm ihtiyaçlarının en kaliteli şekilde karşılanması için çalıştıklarını ifade eden Işık "Harekât bölgesinin tüm istekleri, Kara Kuvvetleri Komutanlığımızla koordineli olarak anında karşılık buluyor. Harekâtımız da planlandığı gibi başarıyla devam ediyor. Hükûmetimiz operasyondaki askerlerimize maddi manevi her türlü desteği veriyor. Milletimiz de ordusunun yanındadır. Türkiye, 'tek yürek' Fırat Kalkanı Harekâtı’nı destekliyor" dedi.