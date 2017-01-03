Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekonomi Servisi

Pilot uygulaması Kırıkkale, Trabzon, Rize, Artvin, Erzurum, Erzincan, Adıyaman, Aksaray, Burdur, Uşak ve Yalova’da yapılan çipli kimlik kartlarının dağıtımına tüm Türkiye’de başlandı.

Vatandaşlar ilk gün Nüfus Müdürlüğü dairelerinin önünde uzun kuyruklar oluştururken, randevu almadan gidenler saatlerce beklemek zorunda kaldı. Online randevu alanlar ise beklemeden yeni kimlik kartlarına kavuştu. Yeni kimlik kartı için 16 liralık ücret belirlenirken, vatandaşlar doğum sebebiyle düzenlenen kimlik kartı için 16 TL, kayıp sebebiyle düzenlenen kimlik kartı içinse 32 TL ödeyecek. Kimlik kartlarının 3-4 yıl içerisinde tüm vatandaşlara dağıtılması hedefleniyor.

CİNSİYET AYRIMI OLMAYACAK

Eski kimliklerde mavi ve pembe renk ayrımları ve cinsiyet ifade etme durumları ise artık tarih olacak. Yeni kimlikler turkuaz olan standart tek renkte üretilecek. Ayrıca kredi kartı boyutuyla kullanımı da daha kolay olacak.

ÖNCEDEN RANDEVU ALIN

Eğer sıra beklemeyi istemiyorsanız “https://ekimlikrandevu.nvi.gov.tr” internet sitesi üzerinden istediğiniz Nüfus Müdürlüğü Dairesinden sıra alabilirsiniz. Ayrıca Alo 199 telefon hattından da randevu alınabilecek. Başvuru sırasında nüfus müdürlüğü personeli, başvuru sahibinin T.C. Kimlik Numarası’nı sorgulayacak, ardından kimlik kartı bilgileri ve son aldığı kimlik kartı bilgilerini kontrol edecek.

BELGELERİ UNUTMAYIN

İlk defa kimlik kartı başvurusunda nüfus cüzdanı, aile cüzdanı, pasaport, ehliyet gibi belgelerden birisi ile son 6 ay içinde çekilmiş biyometrik bir adet fotoğraf istenecek. Başvuru sırasında kişinin parmak izi, damar izi alınacak.

PIN KODU VERİLECEK

Başvuru sonunda kişilere PIN zarfında bulunan 6 haneli şifre verilecek. Bu şifre, banka kartlarında olduğu gibi bazı işlemlerde kimlik doğrulama amacıyla kullanılacak. PIN kodu İlçe Nüfus Müdürlüklerinde bulunan kioskları kullanarak değiştirebilecek.

FOTOĞRAF İSTEĞE BAĞLI

15 yaşını tamamlamış olan kişiler başvurularını şahsen yapabilecek. 15 yaşını tamamlamamış çocukların başvurusunu ise velileri gerçekleştirecek. Çocukların kimlik kartlarında isteğe göre fotoğra yer alabilecek.

adrese gelecek

Yapılacak değerlendirmenin ardından kimlik kartı hazırlanarak, başvuru esnasında belirtilen adrese PTT Kargo aracılığıyla teslim edilecek.

KAYBOLURSA ARAYIN

Böyle bir durumda zaman kaybetmeden Alo 199 numaralı çağrı merkezimizi arayarak kimlik kartınızın kaybolduğunu bildirerek pasif duruma getirilmesini sağlamanız gerekiyor.