Ankara'da bir apartmanın giriş katındaki iş yerinde  çıkan yangın nedeniyle dumandan etkilenen yaklaşık 30 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Çukurambar Mahallesi Ceyhun Atuf Kansu Caddesi  1245 Sokak'ta bir apartmanın giriş katında bulunan devre mülk tatil köyü merkez  ofisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevlerden yükselen dumanlar, 25 dairenin  bulunduğu 5 katlı binaya yayıldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil  Servis ekipleri sevk edildi.

Ankara'da yangın! 30 kişi hastaneye kaldırıldı

APARTMAN SAKİNLERİNİ SİREN SESİYLE UYANDIRDILAR

Binayı tahliye etmeye karar veren ekipler, uzun süre itfaiye araçları  ve ambulansların siren sesiyle apartman sakinlerini uyandırmaya çalıştı.

Panikle uyanan çok sayıda kişi, bina boşluğundaki yoğun dumanın  evlerini etkilemeye başlamasıyla balkonlara çıktı. Bazıları dumandan etkilenen  vatandaşlar, itfaiye ekiplerince merdiven yardımıyla kurtarıldı.

Aralarında çocuk ve yaşlıların da bulunduğu yaklaşık 30 kişi,  çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı. Bina sakinlerinden bazılarına ise  112 Acil Servis ekiplerince olay yerindeki ambulanslarda müdahale edildi.

İş yerinde hasara yol açan ve itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık bir  saatte söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Ankara'da yangın! 30 kişi hastaneye kaldırıldı

Ankara'da yangın! 30 kişi hastaneye kaldırıldı

Ankara'da yangın! 30 kişi hastaneye kaldırıldı

Ankara'da yangın! 30 kişi hastaneye kaldırıldı