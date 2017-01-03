Edinilen bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, HDP Yıldırım ve Yenişehir ilçe binaları ile Değirmenönü ve Emek Mahallelerindeki temsilciliklerinde arama yaptı. Operasyon kapsamında, HDP Yıldırım İlçe Başkanı Mehmet K., HDP Yenişehir İlçe Başkanı Rahmi D., HDP Değirmenönü Mahalle Temsilcisi Yakup B. ve HDP Emek Mahalle Temsilcisi Nevzat D. gözaltına alındı. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Gözaltına alınan HDP'liler adliyeye sevk edildi
03.01.2017 - 10:06 | Son Güncelleme: 03.01.2017 - 10:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa'da HDP ilçe başkanlarının da bulunduğu 4 kişi adliyeye sevk edildi.
Etiketler : Bursa,hdp,
434694 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/434694.aspx
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