Alınan bilgiye göre, Ortaköy'de bir eğlence mekanında gerçekleştirilen terör saldırısında yaralananların tedavileri çeşitli hastanelerde devam ediyor.
Sağlık durumu iyi olanlar hastanelerden taburcu edilirken, 32 kişinin ise tedavisi sürüyor.
Muhabir : Murat Paksoy
Ortaköy saldırısındaki yaralıların tedavisi sürüyor
03.01.2017 - 10:07 | Son Güncelleme: 03.01.2017 - 10:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Ortaköy'de yılbaşı gecesi düzenlenen terör saldırısında yaralananlardan 32 kişinin tedavisi sürüyor.
Alınan bilgiye göre, Ortaköy'de bir eğlence mekanında gerçekleştirilen terör saldırısında yaralananların tedavileri çeşitli hastanelerde devam ediyor.
Etiketler : reina saldırısı,yaralı,
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