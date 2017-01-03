Alınan bilgiye göre, Ortaköy'de bir eğlence mekanında gerçekleştirilen terör saldırısında yaralananların tedavileri çeşitli hastanelerde devam ediyor.
Sağlık durumu iyi olanlar hastanelerden taburcu edilirken, 32 kişinin ise tedavisi sürüyor.
Muhabir : Murat Paksoy