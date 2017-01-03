Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Ortaköy'de bir eğlence mekanında gerçekleştirilen terör saldırısında yaralananların tedavileri çeşitli hastanelerde devam ediyor.

Sağlık durumu iyi olanlar hastanelerden taburcu edilirken, 32 kişinin ise tedavisi sürüyor.

Muhabir : Murat Paksoy