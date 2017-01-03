Konya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet  Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, askeri  personele yönelik Konya merkezli 26 ilde 84 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.  Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca  FETÖ/PDY faaliyetlerine iştirak edenlere yönelik başlatılan soruşturma  kapsamında, örgütle bağlantısı olduğu değerlendirilen kişilerin belirlenmesi için  çalışmalar devam ediyor.  

Başsavcılık, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde yapılanan FETÖ/PDY  mensubu kişilere ilişkin "Anayasayı ihlal", "Yasama organını engellemeye  teşebbüs", "Hükümet'e karşı isyan", "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından  soruşturma başlattı.

Alınan ifade ve toplanan delillerin ardından örgütle bağlantısı olduğu  değerlendirilen kişiler tespit edildi. Konya merkezli 26 ilde örgütle bağlantılı  olduğu öne sürülen 84 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin çoğunluğunun Hava Kuvvetleri personeli olduğu, şüpheliler  arasında subay ve astsubayların bulunduğu öğrenildi. Şüphelilerden 3'nün daha  önce ihraç edildiği, 4'ünün askeri öğrenci olduğu bildirildi.

GÜNEŞE BAKMA eğitim ADI ALTINDA İŞKENCE 

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının askeri personele yönelik yürüttüğü  soruşturmada daha önce ifadeleri alınan kişiler, örgütün itaat etmeyen ve  kendilerinden olmayanlara yönelik "eğitim" adı altında çeşitli baskılar  uyguladığını savundu.

"Güneşe bakma eğitimi" adı altında gözlerini kapatmadan güneşe  bakmaları istenen askeri öğrencilere, ördek yürüyüşü vaziyetinde ağaç etrafında  yürütülerek sürekli "ağaç senden özür diliyorum" dedirttirildiği ileri sürüldü.

"Eğitim" adı altındaki uygulamalar bittiğinde asfalta sırt üstü  yatırılarak gözlerinin kapatılması istenen öğrencilere, çeşitli psikolojik  baskılar yapıldığı iddia edildi.  

Yaz aylarında, bu eziyetlere uğramış tüm öğrencilerin bir araya  toplanıp karşılarında soğuk meşrubatlar ve sular içildiği, bazen yarısının da  bilerek yere döküldüğü öne sürüldü. Örgütün kendisine itaat etmeyenleri çeşitli bahaneler üreterek okuldan  atmak istediği, mutlak itaat eden ve hiçbir zaman verilen görevleri sorgulamayan  elamanları tercih edildiği bildirildi.