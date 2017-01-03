MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul'daki terör saldırısına ilişkin, "Türkiye'nin, Suriye topraklarında, terörün kaynağında milli beka ve güvenliği için yaptığı mücadeleye, İstanbul'da adeta cevap verilmiştir. Bu kanlı eylem aziz milletimize adi ve hayasız bir meydan okumadır. Ne yaparsanız yapın, Türkiye namerde el açmayacak, küresel cellatlara taviz vermeyecektir." dedi.
'Türkiye küresel cellatlara taviz vermeyecektir'
03.01.2017 - 11:59 | Son Güncelleme: 03.01.2017 - 11:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MHP Genel Başkanı Bahçeli, İstanbul'daki terör saldırısına ilişkin, "Ne yaparsanız yapın, Türkiye namerde el açmayacak, küresel cellatlara taviz vermeyecektir." dedi.
Etiketler : bahçeli,
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