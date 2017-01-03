Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Terör örgütü DEAŞ, aralıkta hem Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında hem de yurt içinde düzenlenen operasyonlarla ağır darbe aldı. Fırat Kalkanı Harekatı sayesinde El-Bab bölgesinde havadan ve karadan yürütülen operasyonlarda, örgütün beyin takımını oluşturan, Ebu Ensari ve Ebu Hüseyin Tunusi gibi sözde emir ve üst düzey yöneticileri etkisiz hale getirildi.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Türk Silahlı Kuvvetleri Müşterek Özel Görev Kuvveti ve koalisyon hava kuvvetlerince Suriye'nin Türkiye sınırındaki DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin oluşturduğu tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğini artırmak ve koalisyon güçlerine destek vermek için 24 Ağustos'ta başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı, DEAŞ unsurlarına göz açtırmadı.

Harekat kapsamında, aralıkta Azez-Cerablus arasında bulunan 225 meskun mahal ve bin 860 kilometrekare alan kontrol altına alındı.

Suriye'nin kuzeyindeki El Bab ve Daglabash bölgelerinde süren harekat kapsamında aralıkta DEAŞ'a ait yaklaşık binlerce hedef hava harekatlarıyla imha edildi.

Türk jetlerinin, terör örgütü DEAŞ tarafından kullanılan tanklar, kontrol noktaları, barınma yerleri, karargah binaları, bomba yüklü araçları, savunma ve silah mevzileriyle garajlarını imha ettiği harekat kapsamında, aralarında örgütün sözde üst düzey yöneticileri ve emirlerinin bulunduğu bin 320 terörist etkisiz hale getirildi.

SÖZDE EMİRLER ENSARİ VE TUNUSİ ÖLDÜRÜLDÜ

Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait savaş uçaklarınca Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, terör örgütü DEAŞ'ın sözde emirlerinden Ebu Ensari'nin önceki gün El Bab bölgesine düzenlenen hava harekatlarında öldürüldüğü tespit edildi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait jetlerin 30 Aralık'ta El Bab ve Daglabash bölgelerinde bulunan terör örgütü DEAŞ'a ait 17 hedefi vurduğu harekatta, örgütün sözde üst düzey yöneticilerinin de bulunduğu 26 terörist, 29 Aralık'taki taaruzlar sırasında da yine örgütün sözde emirlerden Ebu Hüseyin Tunusi etkisiz hale getirildi.

Harekat kapsamında, önceki gün yaşanan çatışmalarda 23 DEAŞ mensubu etkisiz hale getirilirken, Türk Hava Kuvvetlerine ait uçaklar tarafından örgütün Bab, Suflaniyah, Kabr Al Mukri, Bzagah, Tadif ve Abu Jabbar'da bulunan silah mevzii ve karargah olarak kullanılan 12 binası da imha edildi.

İnsansız Hava Araçları (İHA) ile keşif uçuşları yapılan, El Bab ve çevresindeki terör hedefleri Fırtına obüsleri ve savaş uçaklarıyla vurulan harekat, sadece DEAŞ'a değil, terör örgütü PKK/PYD mensuplarına da göz açtırmadı. Bölgede tehdit oluşturan terör örgütlerine yönelik harekat kapsamında, 291'i ölü, 4'ü yaralı ve 11'i teslim olmak üzere toplam PKK/PYD mensubu 306 terörist etkisiz hale getirildi.

OPERASYONLAR YURT İÇİNDE DE HIZ KESMEDİ

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik Suriye sınırında olduğu gibi yurt içinde de hız kesmeyen operasyonlarda aralık ayında 260 kişi gözaltına alındı, 59 kişi ise tutuklandı.

İçişleri Bakanlığı verilerine göre, DEAŞ'a yönelik operasyonlarda 28 Kasım-5 Aralık'ta gözaltına alınan 38 şüpheliden 21'i, 5-12 Aralık'ta gözaltına alınan 56 kişiden 21'i, 12-19 Aralık'ta gözaltına alınan 88 şüpheliden 5'i, 19-26 Aralık'ta ise gözaltına alınan 78 DEAŞ mensubundan 12'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İnsanların en mutlu günlerini kana bulayan, yaşlı ve çocukları hedef almaktan çekinmeyen terör örgütü DEAŞ'a yönelik yurt içindeki operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda örgüte ait çok sayıda dokümanla silah ve mühimmat ele geçirildi.

ARALIK'TAKİ BAZI OPERASYONLAR

İstanbul'da 3 Aralık'ta terör örgütü DEAŞ'a katılmaları için babaları tarafından Van'dan İstanbul'a gönderildiği iddia edilen küçük yaştaki Y.A ve kardeşi Ö.A.A'nın da aralarında bulunduğu 8 şüpheli, düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Yine İstanbul'da 6 Aralık'ta eylem hazırlığında olduğu tespit edilen DEAŞ terör örgütü üyesi yakalandı. Terör örgütünün emriyle, vatandaşların ve turistlerin yoğun olarak ziyaret ettiği mekanlarla turist kafilelerine yönelik keşif çalışmaları yaptığı tespit edilen M.Ö, İstihbarat ve Terörle Mücadele ekiplerinin Bağcılar'da düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak Metris T Tipi Cezaevine gönderildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince terör örgütü DEAŞ üyelerine yönelik operasyonda 12 şüpheli yakalandı.

Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, eylem hazırlığında olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu 3 kişi tutuklandı.

Konya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 43 şüpheliden 33'ü yakalandı.

Gaziantep'te yürütülen DEAŞ soruşturmasında, çeşitli illerde resmi binalar, konsolosluklar, parti binalarıyla Gaziantep Alevi Derneği gibi yerlerin bilgilerini topladığı, polis ve askerin servis güzergahlarını tespit ettiği, bölgedeki güvenlik kameralarının fotoğraflarını çekip internet ortamındaki haritadan yerlerini işaretleyerek örgütün sözde yöneticilerine gönderdiği iddiasıyla yargılanan sanık Murat Taşçı'ya 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, hakkında gözaltı kararı verilen 41 şüpheliden 31'i yakalandı.

Adana'da, terör örgütü DEAŞ'e üye oldukları ve örgüt propagandası yaptıkları iddiasıyla 40 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik MİT ve Emniyet Müdürlüğü koordinesiyle düzenlenen operasyonda 18 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramada 3,5-4 kilogram TNT olduğu değerlendirilen patlayıcı ele geçirildi.

Terör örgütü DEAŞ'ın Şanlıurfa kent merkezinde bombalı saldırı ve 2 Özgür Suriye Ordusu mensubuna yönelik suikast planı, polisin çalışması sonucu önlendi. Gözaltına alındıktan sonra çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan Suriye uyruklu terör örgütü DEAŞ üyesi 3 şüpheliden 2'si, bombalı eylem ve suikast planındaki suçlamaları reddederken üçüncü zanlının örgütle teröristler arasındaki para transferini yönettiği belirlendi.

DEAŞ mensuplarının ifadeleriyle Suriye sınırında arama yapan güvenlik güçleri, toprağa gömülü çok miktarda patlayıcı buldu.

UYUYAN HÜCRE DE ÇÖKERTİLDİ

Sakarya'da da terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan yabancı uyruklu 7 şüphelinin, uyuyan hücre durumunda oldukları ve Türkiye'de eylem yapma ihtimalleri bulunduğu tespit edildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan ve haklarında Irak'ta da yakalama kararı bulunduğu öğrenilen 7 şüphelinin Türkiye'deki faaliyetlerine ilişkin ortaya çıkan ayrıntılarda, şüphelilerin Irak'ın Anbar şehrinin DEAŞ'ın kontrolünden çıkmaya başlaması üzerine bölgeden yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptıkları ve sahte belgelerle ikamet izni aldıkları saptandı.