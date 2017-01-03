Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Siverek yönünden gelmekte olan kuru gıda yüklü TIR, yolda oluşan gizli buzlanma nedeni ile yolun karşına geçerek LPG tankı ile çarpıştı.

AYNI BÖLGEDE 2 KAZA

İlk kaza yerinden yaklaşık 500 metre ilerde yine gizli buzlanma nedeni ile direksiyon hakimiyetini kaybeden bir araç, hızla refüje çarpıp takla atarak durabildi. Aynı bölgede yine biri tır, 4’ü binek araç olmak üzere 5 araç daha kazaya karıştı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İtfaiye ekipleri, takla atıp kullanılamaz hale gelen araçta bulunan 3 kişiyi sıkıştıkları yerden çıkardı. Yaralılardan biri yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti, ikisi ağır yaralı olarak çevredeki hastanelere kaldırıldı.