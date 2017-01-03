Beşiktaş Ortaköy'de bir gece kulübün yapılan terör saldırısına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. Saldırıyı gerçekleştirdikten sonra olay yerinden kaçan teröristi arama çalışmaları devam ederken, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, şu ana kadar 14 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin ifade işleminin İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Vatan Caddesinde yerleşkesinde devam ettiği kaydedildi.
Öte yandan, terör saldırısının gerçekleştiği eğlence kulübünün çevresindeki MOBESE ve güvenlik kameralarındaki kayıtların incelemesinin sürdüğü belirtildi.
Ortaköy saldırısında gözaltı sayısı yükseldi
03.01.2017 - 13:09 | Son Güncelleme: 03.01.2017 - 13:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ortaköy’deki bir gece kulübünde yapılan silahlı terör saldırısına ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltı sayısı 14’e yükseldi.
Beşiktaş Ortaköy'de bir gece kulübün yapılan terör saldırısına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. Saldırıyı gerçekleştirdikten sonra olay yerinden kaçan teröristi arama çalışmaları devam ederken, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, şu ana kadar 14 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin ifade işleminin İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Vatan Caddesinde yerleşkesinde devam ettiği kaydedildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Ortaköy saldırısı,gözaltı,gözaltı kararı,
434761 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/434761.aspx
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