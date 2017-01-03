Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Ortaköy'de bir gece kulübün yapılan terör saldırısına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. Saldırıyı gerçekleştirdikten sonra olay yerinden kaçan teröristi arama çalışmaları devam ederken, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, şu ana kadar 14 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin ifade işleminin İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Vatan Caddesinde yerleşkesinde devam ettiği kaydedildi.

Öte yandan, terör saldırısının gerçekleştiği eğlence kulübünün çevresindeki MOBESE ve güvenlik kameralarındaki kayıtların incelemesinin sürdüğü belirtildi.