Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Ortaköy'de yeni yılın ilk saatlerinde gece kulübü Reina'ya saldırı düzenleyen teröristin görüntülerinin medyada yayınlaması ile birlikte polise ihbar yağmaya başladı. Gün içerisinde ardı ardına gelen ihbarların adreslerinden biri olan Üsküdar Kısıklı'daki adrese gelen ekipler, zanlıya benzeyen bir kişiyi inceledi.

VATANDAŞLAR DA TETİKTE

Reina'ya terör saldırısı düzenleyerek kayıplara karışan teröristin görüntülerinin medyada yer alması, polis kadar vatandaşları da harekete geçirdi. Gün içerisinde zanlıya benzeyen çok sayıda eşkal, polise ihbar edildi.

KISIKLI'DAKİ İHBAR ASILSIZ ÇIKTI

Üsküdar Kısıklı'da zanlıya benzerliği ile dikkat çeken bir inşaat işçisi de o ihbarların arasında yerini aldı. Kısa sürede Selami Tekkesi Sokağa gelen ekipler, sokağı dolaştıktan sonra eşkale benzeyen bir şahsı inşaatta çalışırken buldu. Saldırgana benzerliği ile dikkat çeken şahıs, ekipler tarafından kimlik kontrolünden geçirildi ve sorgulandı. Şahsı inceleyen ekipler, ihbarın asılsız çıkması üzerine sokaktan ayrıldı.