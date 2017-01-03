Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul 27. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya FETÖ/PDY yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan sanık Gültekin Avcı, Ses ve görüntü bilişim sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada şikayetçi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hatice Özay hazır bulundu.

Mahkeme hakimi, sanık Gültekin Avcı'ya avukatına tebliğ yapılmasına rağmen duruşmaya gelmediğini avukatsız savunma yapıp yapmayacağını sordu.

CUMHURBAŞKANINA BENİ DE AFFETTİ Mİ DİYE SORULSUN

Gültekin Avcı "Avukatıma bizzat tekrar tebliğ yapılmasını talep ediyorum. Gelecek celse avukatım gelmezse savunma yapıp yapmayacağıma karar vereceğim. Ancak, sayın Cumhurbaşkanı tüm dünya kamuoyu önünde yaptığı açıklamada tüm davalardan vazgeçtiğini söyledi. Cumhurbaşkanı'nın davadan vazgeçip geçmediği sorulsun" dedi.

Mahkeme hakimi ise işlenen suçun şikayete bağlı olmadığını söyledi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hatice Özay ise şikayetlerinin devam ettiğini bildirdi. Duruşma dosyadaki eksikliklerin giderilmesi ve sanık Gültekin Avcı'nın avukatına tebligat çıkarılması için ertelendi.