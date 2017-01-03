Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İhalesine sadece milli şirketlerin alınacağı Akıncı İHA'nın yapım sürecinde TEİ, METEKSAN, ASELSAN'ın aracın gövde, gözetleme ve motor sistemlerini, Roketsan'ın ise mühimmatını sağlaması öngörülüyor.

Türkiye 2004 yılından bu yana ABD'den Reaper sınıfı İHA satın almak istiyordu. ABD ise onay vermiyordu. İşte Akıncı, bu sınıfta yer alacak. Bayraktar ve bu yıl envantere girmesi öngörülen silahlı ANKA'dan farklı olarak daha ağır silahlar taşıyacak.

Projenin hayata geçirilmesinin ardından Türkiye, dışa bağımlı olmadan, bu aracı 3. ülkelere de satabilecek. Tam milli İHAnın en kısa sürede göklerdeki yerini alması bekleniyor.

TÜRK MÜHENDİSLER GELİŞTİRDİ!

Terörle mücadelede etkin olarak kullanılan akıllı mühimmatlar isabet oranını arttırdığı gibi sivil kayıp riskini de minimuma indiriyor.

Türkiye'nin PKK'ya yönelik operasyonlarda sıklıkla kullandığı bu mühimmatların stokları tükendi ve ABD bir yıldır Türkiye'ye akıllı mühimmat ambargosu uyguluyor. ABD'nin uyguladığı bu ambargo sonrası harekete geçen Türkiye yerli ve milli imkanlarla akıllı mühimmat yapımı için kolları sıvadı.

LAZER GÜDÜMLÜ BOMBA KİTİ

Lazer Güdümlü Bomba Kiti, havadan karaya atılan genel amaçlı bombalara bir güdüm kısmı eklenerek bombanın hedefi vurma oranının arttırılması amacıyla tasarlandı. Hava Kuvvetleri Komutanlığının belirlediği milli güdümlü mühimmat ihtiyacını kısa sürede ve düşük maliyetle karşılayan sistem, akıllı mühimmat alanında dışa bağımlılıktan kurtulmak bakımından da önem taşıyor.

YÜZDE YÜZ İSABET

Dedektör, kart tasarımı ve algoritması yerli kaynaklarla geliştirilen sistemin elektrikli motoru ve ısıl pili ise Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Savunma Sanayi Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) tarafından tasarlandı.

Yarı-aktif lazer arayıcı başlık, güdüm bölümü, ısıl pil, kanat tahrik sistemi ve arka kuyruk bütününden oluşan kit, atışlarda yüzde 100 başarı sağlıyor.

BİR ÇOK ÜLKE YAKIN TAKİPTE

Ürün uçakta taşınmasında ve atılışında, standart bomba taşıyıcıları üzerlerinde hiçbir değişiklik yapılmadan kullanılabiliyor. Uçakla bomba arasında herhangi bir elektriksel bağlantıya ihtiyaç gerek kalmıyor. Bu özelliği ile LGB'nin uçaklarla uyumluluğu çok kolaylıkla sağlanabiliyor.

F-16 uçağında başarıyla kullanılan LGK, düşük maliyet ve hızlı teslim avantajıyla Ortadoğu, Asya ve kuzey Afrika ülkeleri tarafından da yakından takip ediliyor.

Kitin yüksek vurma hassasiyeti hedeften yansıyan lazer enerjisine güdümlenerek sağlanıyor. Böylelikle bir hedefin vurulması için harcanan bomba sayısı düşüyor, hem de uçağın yapacağı sorti sayısı azalıyor.