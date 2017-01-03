Edinilen bilgilere göre İstanbul'da yılbaşında yaşanan terör saldırısı ardından kontrolleri arttıran Atatürk Havalimanı Koruma Şube Müdürlüğü ekipleri, metro katında iki şahsın durumundan şüphelendi. Zanlıları gözaltına alan ekipler, özel bir odaya alarak üst araması gerçekleştirdi. Reina saldırısı ile ilgili olabileceği değerlendirilen iki şahıs, Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Reina saldırısı ile ilgili 2 kişi Havalimanında gözaltına alındı
03.01.2017 - 14:57 | Son Güncelleme: 03.01.2017 - 14:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Atatürk Havalimanı'nda Reina saldırısı ile ilgili olabileceği değerlendirilen iki kişi gözaltına alındı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Reina saldırısı,Havalimanı,
434788 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/434788.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER