Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre İstanbul'da yılbaşında yaşanan terör saldırısı ardından kontrolleri arttıran Atatürk Havalimanı Koruma Şube Müdürlüğü ekipleri, metro katında iki şahsın durumundan şüphelendi. Zanlıları gözaltına alan ekipler, özel bir odaya alarak üst araması gerçekleştirdi. Reina saldırısı ile ilgili olabileceği değerlendirilen iki şahıs, Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.