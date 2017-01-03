Beşiktaş'ta Şehitler Tepesi'ne yakın bir mesafeye bırakılan motosiklet polisi alarma geçirdi. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri yolu trafiğe kapattı. Bomba imha uzmanlarının bölgeye gelmesi gelmesi beklenirken aracın sahibi ortaya çıktı.
Beşiktaş'a iş aramak için geldiğini ve motosikletini yol kenarına bıraktığını söyleyen kişiyle ilgili polis araştırma yaptı. Motosiklet sahibinin doğru söylediğinin anlaşılması üzerine yol tekrar trafiğe açıldı.
Beşiktaş'ta şüpheli motosiklet alarmı
03.01.2017 - 15:51 | Son Güncelleme: 03.01.2017 - 15:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Beşiktaş'ta Şehitler Tepesi yakınlarına bırakılan bir motosiklet polisi alarma geçirdi. Bomba uzmanları beklenirken aracın sahibi ortaya çıkınca kapatılan yol tekrar açıldı.
Beşiktaş'ta Şehitler Tepesi'ne yakın bir mesafeye bırakılan motosiklet polisi alarma geçirdi. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri yolu trafiğe kapattı. Bomba imha uzmanlarının bölgeye gelmesi gelmesi beklenirken aracın sahibi ortaya çıktı.
Kaynak: DHA
Etiketler : beşiktaş,
434789 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/434789.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER