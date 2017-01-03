Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ta Şehitler Tepesi'ne yakın bir mesafeye bırakılan motosiklet polisi alarma geçirdi. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri yolu trafiğe kapattı. Bomba imha uzmanlarının bölgeye gelmesi gelmesi beklenirken aracın sahibi ortaya çıktı.



Beşiktaş'a iş aramak için geldiğini ve motosikletini yol kenarına bıraktığını söyleyen kişiyle ilgili polis araştırma yaptı. Motosiklet sahibinin doğru söylediğinin anlaşılması üzerine yol tekrar trafiğe açıldı.