Kısa cevaplı soruların değerlendirilmesinde doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılmayacak.
2017 ÖSYS'DE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
- Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından ön lisans programlarına sınavsız geçişle yerleştirme işlemi kaldırıldığından mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar, ön lisans programlarına ek puanları ile yerleştirilecek.
- Adaylar, saat 10.00’da başlayan sınavlarda saat 09.45’ten sonra; saat 14.30’da başlayan sınavlarda saat 14.15’ten sonra sınav binalarına alınmayacak.
- LYS'lerde kısa cevaplı sorular yer alacak.
- LYS-1’de (Matematik Sınavı) Matematik Testi yer alacak.
- Açıköğretim önlisans/lisans programlarına da puan türü konulmuş olup puan türü programın örgün programdaki puan türü ile aynı.
- Öğretmenlik programlarında baraj puan 240 bin olarak belirlendi.
- Öğretmenlik programlarının tamamı ve İlahiyat programı LYS ile öğrenci alacak.