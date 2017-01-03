Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kısa cevaplı soruların değerlendirilmesinde doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılmayacak.

2017 ÖSYS'DE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

- Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından ön lisans programlarına sınavsız geçişle yerleştirme işlemi kaldırıldığından mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar, ön lisans programlarına ek puanları ile yerleştirilecek.

- Adaylar, saat 10.00’da başlayan sınavlarda saat 09.45’ten sonra; saat 14.30’da başlayan sınavlarda saat 14.15’ten sonra sınav binalarına alınmayacak.

- LYS'lerde kısa cevaplı sorular yer alacak.

- LYS-1’de (Matematik Sınavı) Matematik Testi yer alacak.

- Açıköğretim önlisans/lisans programlarına da puan türü konulmuş olup puan türü programın örgün programdaki puan türü ile aynı.

- Öğretmenlik programlarında baraj puan 240 bin olarak belirlendi.

- Öğretmenlik programlarının tamamı ve İlahiyat programı LYS ile öğrenci alacak.