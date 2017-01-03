Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Genel Başkanı Ergün Atalay ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen kabul yaklaşık bir saat sürdü.
Erdoğan, Türk-İş Genel Başkanı'nı kabul etti
03.01.2017 - 18:49 | Son Güncelleme: 03.01.2017 - 18:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk-İş Genel Başkanı Atalay ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini kabul etti
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434856 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/434856.aspx
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