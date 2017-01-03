Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kırgızistan uyruklu olduğu belirtilen teröristin Kasım ayı sonunda Konya’ya geldiği ve 15 Aralık’ta ayrıldığı öğrenildi. Konya Otogarının güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde saldırganın tek başına rahat tavırlarla yanında hiçbir eşya olmadan elleri cebinde yürüyerek otogara geldiği görülüyor.