Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kars'ta sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret suçundan hakkında yakalama kararı çıkartılan Emine E.H., İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğündeki sorgulaması tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan tutuklandı.Emine E.H.'nin, İstanbul'da ikamet ettiği ve bir ziyaret için Kars'ta bulunduğu öğrenildi.