Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Sayın Bakanımız, 1 Ocak 2017 tarihi itibarıyla görevini devralmış olan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşmek üzere 5 Ocak 2017 tarihinde New York’u ziyaret edecektir” denildi. Açıklamada, ziyaret vesilesiyle Çavuşoğlu ile BM Genel Sekreteri Guterres’in güncel, bölgesel ve uluslararası meseleleri ele alacakları belirtildi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu New York’a gidecek
03.01.2017 - 23:04 | Son Güncelleme: 03.01.2017 - 23:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşmek üzere 5 Ocak'ta New York’a gidecek.
Etiketler : Mevlüt Çavuşoğlu,Mevlüt Çavuşoğlu new york,
434913 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/434913.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER