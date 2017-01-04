Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlanan karara göre; Milli Savunma Bakanlığı Müşavirliğine Yahya Coşkun, Tersaneler Genel Müdürlüğüne ise Dündar Talazan atandı.
Milli Savunma Bakanlığı'na ait atama kararları Resmi Gazete'de
04.01.2017 - 04:15 | Son Güncelleme: 04.01.2017 - 04:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı’na ilişkin atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.
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434952 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/434952.aspx
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