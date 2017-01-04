Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ali DEMİRBAŞ

Sabah gazetesinin Amerika’daki temellerini atan Serdar Karagöz, Türkiye’de İngilizce yayın yapan iki gazeteden biri olan Daily Sabah’ın genel yayın yönetmeni. Genç yaşına rağmen kariyeri başarılarla dolu Karagöz, uluslararası medya hakkındaki izlenimlerini gazetemiz ile paylaştı.

Uluslararası medya Türkiye’ye bakışını neden değiştirdi? Kırılma noktası hangi olaydır?

Türkiye’ye ilişkin yaklaşımı Türkiye’nin sadece kendi çıkarlarını koruyan politika tercihlerini uygulamaya başlamasıyla değişmeye başladı. Bunun ilk kırılma noktası da dönemin Başbakanı Erdoğan’ın Davos’ta ‘one minute’ çıkışıydı. Siyasi hegomanlar şunu söyledi, ‘Biz Türkiye’de bu siyasi iktidar ile kendi istediklerimizi gerçekleştiremeyiz.’ O kırılmanın yaşanması ile beraber bir kopuş oldu. Ondan sonra bu kopuş, Gezi, 17-25 Aralık gibi olaylarla net bir kavgaya dönüştü.

Uluslararası medyanın PKK ismini zik-retmekten kaçınıp TAK’a yoğunlaşmasının sebebinin de siyasi olduğunu mu düşünüyorsunuz?

Tabii ki! Hepsi aynı dili kullanıyorlar. TAK’ı PKK’dan ayrıştırmak suretiyle farklı bir noktaya getirmek istiyor. Böylelikle PKK özgürlük mücadelesi veren bir örgüt. TAK ise PKK’nın kontrolünde olmayan kötü bir terör örgütü gibi sunuluyor. Bu dil esasında PKK’nın terör örgütü listesinden çıkarılma ajandasına uygun olarak geliştirilmiş bir dildir. Önce Avrupa Birliği sonra ABD’nin, PKK’yı terör örgütü listesinden çıkarma gibi sinsi stratejileri var.

Uluslararası medyada DEAŞ’ın silah yapımında Türkiye’den ham maddeler temin ettiğine dair haberler çıktı. Sizce Türkiye bu algıyı kıramıyor mu?

‘Türkiye DEAŞ’a destek veriyor’ aktif anlamda yaklaşık 3 yıldır kullanılan bir retorik. En fazla bedel ödeyen ülke neden DEAŞ’a destek versin sorusuyla karşı karşıya kaldıkları zaman bir cevap veremiyorlar. Bu haber de uluslararası bir operasyondur. Türkiye DEAŞ petrolünü alıyor iddiası vardı. Bu iddia bütün kültürel hegemonların gazetelerinde, medyalarında yayınlandı. İddiayı bir şekilde devlet gündemine getiren istihbarat kuruluşu olan CIA özür dilemek zorunda kaldı. Türkiye’nin DEAŞ ile mücadelesini araştırmacı gazetecilik yapan herkes görür. Ama maalesef Batı medyasındaki diğer bir sorun araştırmacı gazeteciliğin bitiyor olmasıdır.

"ÖNCE ÜST AKLIN DEĞİŞMESİ LAZIM"

Uluslararası medyada Türkiye aleyhine yazıların çoğunun Türk gazeteciler tarafından yazıldığını görüyoruz. Dünyada bunun gibi örnekler var mı?

Bu tarz şeyler dünyada çok rastladığımız şeyler değil. Türkiye’yi eleştirmek, batılılar nezdinde sempatik görünmeni sağlıyor. Siyasi ve kültürel hegomonlar buradaki insanların bazen maddi, bazen manevi yollarla onlara prim vererek, onlara itibar sağlayarak yanına çekiyor. Bu yüzden Batı’da Türkiye’yi eleştirmek popüler. Bunu yapmaya gönüllü, bu ülkenin geleneklerinden kopuk bir sürü de insan var. Onları da bunun faydalanıcıları olarak değerlendirelim.

Hükûmet ve Türkiye’deki medya organları uluslararası medyanın fikirlerinin hiçbir şekilde değişmeyeceği düşüncesinde mi?

Fikirleri değişmiyor demekten ziyade hep onları sorgulatacak, ofsayta düşürecek, kendi iç çelişkilerini yüzlerine vuracak strateji izlemek lazım. Bizim Türkiye’deki siyasi iradenin de, medyanın da, bürokrasinin de uluslararası medyaya malzeme vermemesi lazım. Onların iç çelişkileri en iyi Cumhurbaşkanımız tarafından kullanılıyor. Uluslararası medyaya karşı savunmada kaldığınız sürece gerilersiniz, kaybedersiniz, imajınızı onlar istediği gibi çizerler. Bunun için ey CNN demek lazım ey New York Times demek lazım.

ABD’de Trump’ın gelişiyle, Amerika basının Türkiye hakkında tutumunun değişeceğini düşünüyor musunuz?

Değişeceğini düşünmüyorum. Öncelikle Trump’ın ABD’de kültürel iktidar tarafından ne kadar kabul edileceğine görmemiz lazım. Trump çok büyük bir çatışmanın içerisinde kalabilir. Seçilmiş başkanın ABD’yi tam manasıyla yönettiğini düşünmüyorum. Ben siyasi hegemonlar derken, seçilmiş ABD başkanını hiç bir zaman kastetmedim. Onlar ‘üst akıl’ dediğimiz başka güçler. Ne zamanki o üst aklın Türkiye’ye ilişkin bakışları değişir o zaman medyanın da dili değişecektir. Ama onların değişmesi için Türkiye’nin boyun eğmesi lazım.

Türkiye’deki medya kurumları uluslararası medyada daha aktif olabilmek için neler yapmalıdır?

Birçok dilde gazete çıkarmak, televizyon yayını yapmak lazımdır. Yurt dışına muhabir göndermek, yurt dışında bürolar açmak zorundayız. Çünkü orada bir Dışişleri Bakanlıklarının toplantılarında benim muhabirimin sorduğu doğru soru pek çok kişiyi ofsayta düşürür. Pek çok çelişkiyi ortaya çıkarır.