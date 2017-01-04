Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mercedes S600 marka zırhlı araç Söğütözü’ndeki CHP Genel Merkezine ulaştı. 4,5 ton ağırlığındaki aracın daha önce Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli tarafından kullanıldığı öğrenildi. Siyasilere yönelik suikast iddiaları ve yaşanan gelişmeler sebebiyle CHP liderinin geçtiğimiz aylarda 13 olan koruma sayısı 21’e çıkarılmıştı. Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez’e de geçtiğimiz yıllarda Mercedes S500 model araç tahsis edilmiş, Kemal Kılıçdaroğlu “Araç saltanatı, uçak saltanatı doğru değil. Halkın parasını kullanıyorsunuz çünkü” diye eleştiride bulunmuştu. S500’ün piyasa değeri 800 bin lira civarında. Kılıçdaroğlu’na gönderilen zırhlı S600’ün fiyatı 1 milyon liranın üzerinde.

Söz konusu zırhlı aracın yeni modelleri ise 1 milyon avronun üzerinde bir fiyata alıcı buluyor.

Zırhlı araç teklifi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye de yapıldı. Ancak Bahçeli kabul etmedi.