Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yılbaşı gecesi eğlence mekânı Reina’yı basarak 39 kişiyi katleden DEAŞ’lı cani, sırra kadem bastı. Polis her yerde onu arıyor. Konya’da, İstanbul Zeytinburnu ve Başakşehir’de iz bırakan terörist ise bir türlü bulunamıyor. İhlas Haber Ajansı’nın ulaştığı bilgilere göre terörist, Kırgızistan’dan eşi ve 2 çocuğuyla birlikte 20 Kasım’da uçakla İstanbul’a geldi. Buradan karayolu ile Ankara’ya, oradan da 22 Kasım’da Konya’ya geçti. Emlakçı aracılığıyla aylık bin 100 TL kira ödeyerek Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi’nde stüdyo tipi daire kiraladı. 3 aylık kira parasını da peşin ödedi. Soranlara iş bulmak maksadıyla Konya’ya geldiğini söyledi. 15 Aralık günü Konya’dan otobüsle İstanbul’a gitti. Bu sırada Konya Şehirlerarası Terminali’ndeki güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı. Bir otobüs firmasından “Ebu Muhammed” adına bilet alan terörist görüntülere tek olarak yansıdı.

EŞİ BİLMİYORMUŞ

Teröristin gözaltına alınan eşi, ifadesinde saldırıyı televizyondan öğrendiğini söyledi ve “Onun DEAŞ’a sempati duyduğunu bile bilmiyordum” dedi. İhbarlar üzerine teröristin Konya’da temasa geçtiği yabancı uyruklu 3 ailenin evlerine operasyon yapıldı. Evlerde kimsenin olmadığı öğrenildi. Evleri kiralayan 2 emlakçı da gözaltına alındı. Bir başka iddiaya göre katil İstanbul’a en az altı ay önce geldi.

Polis, İstanbul’un Başakşehir ve Zeytinburnu ilçelerinde de operasyon yaptı. Teröristin kiraladığı belirtilen Kayaşehir’deki ev boş çıktı. Teröristi daha önce gördüklerini iddia eden mahalle sakinleri “Yazdan beri buralardayım. Türkçe bilmiyordu. Eşi ve çocuğuyla parkta gezerdi. Yanında da devamlı bir çanta bulunurdu. Bir aydır da ortalıkta yoktu” dedi.

Teröristin ailesini Konya’ya götürdüğü, İstanbul’a 29 Aralık’ta bu sefer eylem için geldiği tahmin ediliyor. Katliam gecesi Zeytinburnu’ndan hareket eden teröristin, Ortaköy’e taksi ile gittiği ortaya çıktı. Bu sebeple Zeytinburnu’na da baskın yapıldı ancak cani bulunamadı.

14 ZANLI GÖZALTINDA

Soruşturma çerçevesinde dün Atatürk Havalimanı’nda yabancı uyruklu 2 kişi gözaltına alındı. Böylece gözaltı sayısı 14’e yükseldi. Kırgızistan güvenlik servisi de saldırganın Kırgız vatandaşı olabileceği yönündeki haberlerin araştırılması için Türk yetkililerle irtibat halinde olduğunu açıkladı. Emniyet birimleri terörist için çemberin daraldığını belirtiyor. Terör saldırısına hedef olan Reina çevresindeki MOBESE ve güvenlik kamerası kayıtlarının incelemesinin sürdüğü kaydedildi.