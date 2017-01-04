Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yılbaşı gecesini kana bulayan DEAŞ'lı teröristin saldırı öncesi ve sonrasına ilişkin yeni bilgiler ortaya çıktı. Gece kulübünde 39 kişiyi katleden teröristin, saldırı gecesi toplam 8 taksi değiştirdiği, kameralara en son Zincirlikuyu'da yakalandığı öğrenildi.

Terörist, 1 Ocak kanlı katliamından sonra montunu değiştirerek Reina'dan yaralı numarası yaparak kaçtı. Reina'dan çıktıktan sonra kısa bir süre yürüyen saldırgan, sonra da değişik taksilere bindi. Caninin olay yerine gelişi ve kaçışı sırasında toplam 8 taksi kullandığı tespit edildi. 8 taksinin de plakaları belirlendi, şoförlerin ifadeleri alındı. Gece kulübüne gelmek için taksiye sırtında biri büyük biri küçük iki çantayla binen terörist, Ortaköy'e ulaştığında sırt çantasındaki otomatik silahı ve şarjörleri çıkardı. Saat 01.18'de ateş açarak Reina'ya girdi. Kapıda o gece görev yapan 4 polisten 3'ünün, saldırı esnasında tesadüfen orada olmadığı belirlendi. Olaydan 15 gün önce eşiyle birlikte İstanbul'a gelen teröristin saldırıdan 3 gün önce eşini Konya'ya gönderdiği tespit edildi. Saldırganın İstanbul'a gelirken Konya dışındaki bir Orta Anadolu şehrinde bulunan bir otogardan bilet aldığı da gelen bilgiler arasında.

1 GÜN ÖNCE KEŞİF YAPMIŞ

Saldırıyı gerçekleştiren teröristin ve suç ortaklarının, saldırıdan en az 24 saat önce Reina'da keşif yaptığı anlaşıldı. Reina içindeki tüm kamera kayıtları incelemeye alındı.

Kaynak: Yeni Şafak, Takvim