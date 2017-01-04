Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Reina'yı kana bulayan teröristin İstanbul Taksim'de çektiği ve DEAŞ tarafından Telegram uygulaması üzerinden servis edildiği öne sürülen görüntülerini değerlendiren terör uzmanı emekli Albay Mithat Işık, "DEAŞ görüntüyü yayınlayarak propaganda malzemesi olarak kullanmış olabilir. Terör örgütü teröristin ailesinin yanına ulaşmasını engellemek istiyor da olabilir" dedi.

'SELFIE ÇEKERKEN ETRAFI DA GÖZLEMLİYOR'

Ne zaman çekildiği, kim tarafından servis edildiği tam olarak anlaşılamayan görüntülerde Taksim'de olduğu anlaşılan teröristin, yürürken cep telefonuyla kendisini çektiği, bu sırada etrafı gözlemlediği görülüyor.

"ÖRGÜT SAĞ KALMASINI İSTEMEYEBİLİR"

Terör uzmanı emekli Albay Mithat Işık, DEAŞ'ın bugüne kadar canlı bomba ve intihar eylemleri yaptığını, ancak (Berlin'deki kamyonlu saldırı) bu eylem türünün diğerlerinden farklı olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Terör örgütleri eylem yapan kişinin hayatta kalmasını da istemeyebilir. Sağ ele geçtiği zaman konuşacağını, hücrelerin ortaya çıkacağını düşünebilirler. Terörist bir şekilde ailesinin yanına gittiğinde, eş ve çocuklarının hayatını göz önünde bulundurup belki teslim olmayı tercih edebilir."

PROPAGANDA AMAÇLI SERVİS EDİLMİŞ OLABİLİR

Videonun propaganda amaçlı da servis edilmiş olabileceğini ifade eden Işık, "Bizim eylemcimiz bakın burada da dolaşıyor, kamera bile çekiyor demeye çalışıyor olabilirler" diye konuştu.

(Kaynak: Habertürk)