Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda soruları yanıtlayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Çavuşoğlu, İstanbul'daki terör saldırısını düzenleyen kişinin kimliğinin belirlendiğini söyledi

Çavuşoğlu'nun konuşmasından satır başları

-15 Temmuz olmamış gibi davranamayız. FETÖ’yle mücadele önceliğimizdir. Tüm misyonlarımıza hatırlatacağız, talimatları vereceğiz. Terör örgütleriyle mücadelemizi devam ettireceğiz. Suriye’de ateşkes devam ederse 23 Ocak’ta müzakereler başlayacak. Siyasi çözüm için çok gayret safredeceğiz. Ateşkes ve kalıcı barış için çabalarımızı devam ettireceğiz.

-15 Temmuz sonrasında gerçekten özellikle Batı ülkeleri çok ciddi hatalar yaptı. Bazıları, Türkiye karşıtlığı duygularla darbenin başarılı olmasını bile istedi.

- Ateşkes anlaşmasından sonra ihlalleri görüyoruz. Bu ihlalleri kimin yaptığına baktığımız zaman Hizbullah, özellikle Şii gruplar ve rejim yapıyor. Taciz ateşleri olabilir ama muhalefet sözünü tutuyor, gelen saldırılara ölçülü cevap veriyor. Ama ihlaller var, bu ihlalleri değiştireceğiz. Artan ihlalleri durduramazsak Astana süreci akamate uğrayabilir.

-ABD ateşkes sürecinden dışlanmış değil, kimse dışlanmadı bu süreçte