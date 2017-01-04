Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık gazetecilerin sorularını yanıtladı. El Bab operasyonu konusunda önemli değerledirmelerde bulundu.

"ÜMİT EDERİZ HAVA DESTEĞİ VERİLİR"

Işık açıklamalarından satırbaşları şu şekilde: "Ümit ederiz ki başta ABD olmak üzere bütün koalisyon güçleri, Türkiye'nin Fırat Kalkanı Harekatı'nda ihtiyaç duyduğu hava desteği ve diğer desteği verir. Bu noktada gereken adım daha fazla gecikmeden atılmış olur.

"İNCİRLİK ÜSSÜ SORGULANIYOR"

Özellikle NATO'da uzun yıllar birlikte olduğumuz ülkelerin, DEAŞ ile mücadele için koalisyon oluşturmuş ülkelerin DEAŞ'a karşı mücadelede son derece kritik bir yer olan El Bab'a karşı Türk Silahlı Kuvvetlerinin desteklediği Özgür Suriye Ordusu'nun başlattığı bu operasyona destek vermemesi doğrusu düşündürücü. Bu durum İncirlik Üssü'nün de sorgulanmasına neden oluyor.

MİLLİ HELİKOPTER İÇİN TARİH VERDİ

Bakan Işık milli helikopterler ilgili de müjdeji verdi: "İnşallah 6 Eylül 2018 sabah saat 06.00'da Türkiye'nin kendi geliştirdiği özgün, milli helikopterini de uçurmuş olacağız."