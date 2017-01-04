Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY’ye yönelik yürütülen çalışmalar sonucunda Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonlar kapsamında daha önceden Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğünde emniyet amiriyken açığa alınan 5 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan 5 şahıs emniyette tamamlanan ifadelerinin ardından polis ekipleri tarafından adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen 5 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.